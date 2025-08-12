В Госдуме пообещали 'вопросы к украинскому спортсмену' из-за ситуации в ПСЖ

Депутат Госдумы России Светлана Журова заявила, что именно у защитника сборной Украины Ильи Забарного будут проблемы в "Пари Сен-Жермен" из-за возможных отношений с российским вратарём Матвеем Сафоновым, также выступающим за парижский клуб. ПСЖ накануне подписал Забарного у "Борнмута" за 67 миллионов евро с учетом бонусов.

Видео дня

При этом в клубе рассматривают вариант продажи Сафонова, приобретённого год назад у "Краснодара" за 20 миллионов, чтобы избежать имиджевых и политических рисков.

"Понятно, что будет непросто. Вопросы будут не к нашему, а к украинскому спортсмену. Не понимаю, как ему придется себя вести. Это та еще история — тренировки, игры, контакт, общение. Он будет игнорировать его, как будто его нет. Придется себя контролировать", — заявила 53-летняя олимпийская чемпионка в интервью "Матч ТВ".

Заявление депутатки вызвало волну язвительных комментариев в соцсетях. Пользователи высмеяли её заботой о "вопросах" к украинскому футболисту и представлениями о том, как тот должен "игнорировать" российского коллегу.

Кто-то отметил, что у депутатов, похоже, много свободного времени, если они обсуждают лимиты и зарплаты вместо реальных проблем. Другие подметили, что такие выступления Журовой превращают её в "пресс-секретаря по спорту", а кто-то саркастически предположил, что Забарный, возможно, уже лично объяснил ей, как будет вести себя на поле.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!