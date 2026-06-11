На ЧМ-2026 забит первый гол. Видео

Первый мяч чемпионата мира по футболу 2026 года забит в матче Мексика – ЮАР на стадионе "Ацтека" в Мехико. Отличился нападающий Хулиан Киньонес, поразив ворота на 9-й минуте встречи.

Видео дня

Эпизод начался с ошибки защитника сборной ЮАР Сфефело Ситоле при приёме мяча. Полузащитник Эрик Лира сразу вступил в отбор и перехватил передачу, после чего мяч отскочил к Киньонесу. Форвард вышел на ударную позицию и пробил низом, отправив мяч между ног голкиперу.

Матч открытия стал первым на турнире, в котором впервые участвуют 48 сборных. Гол был зафиксирован уже в стартовой фазе игры, после чего мексиканская команда продолжила давление и заработала угловой в последующих атаках.

Стадион "Ацтека" принял игру открытия и вошёл в историю как арена, на которой проводятся матчи нескольких чемпионатов мира. Ранее отмечалось, что этот стадион стал первым, который принимает три разных мировых первенства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!