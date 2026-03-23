Россияне обозвали гнилой чемпионку ОИ из армии Путина после того, как она обрадовалась отключению связи в Москве

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова выразила невероятной восторг из-за того, что в Москве стали отключать мобильный интернет для борьбы с дронами. Бывшая биатлонистка отметила, что радуется, когда "есть такие проблемы", так как это якобы вернет живое общение между людьми, чем вызвала смех в сети.

Такое нелепое мнение Ишмуратова выразила в интервью порталу Sport24. Приспешница диктаторского режима Владимира Путина, которая имеет звание подполковника в армии российских оккупантов, подтвердила, что работает на оккупационные ВС и не имеет проблем со связью.

"Проблемы с интернетом в Москве? Я очень даже радуюсь, что есть такие проблемы. Мы настолько прикипели к телефонам, что, если вдруг ты его оставил дома, это катастрофа. Все общение у нас там. Мы разучились разговаривать друг с другом. Мы не знаем соседей. Я радуюсь. Я все-таки военнослужащий, поэтому на работе мы не пользуемся телефоном. Есть служебная электронная почта, которой мы все пользуемся. На работу это никак не влияет", – сказала Ишмуратова.

Читатели сайта Sports.ru не прошли мимо этого высказывания экс-спортсменки. Они отметили, что Ишмуратова несет полный бред, выслуживаясь перед Кремлем.

"Какая клоунада", "Кнопочный мозг", "Какие же все эти бывшие спортсмены гнилые", "Вдумайтесь – она радуется!", "Интересно было бы прочитать, как она будет описывать преимущества пропажи из оборота туалетной бумаги", "Дело базарит. К электричеству и огню тоже сильно прикипели", – пишут в комментариях.

