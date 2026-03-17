Бывший футболист сборной России Юрий Жирков пожаловался на отключение интернета и мобильной связи в Москве, необходимость чего путинский режим объясняет "вопросами безопасности". Участник трех чемпионатов Европы и двух мировых первенств отметил, что из-за перебоев не смог вызвать скорую для своей дочери.

Об этом Жирков рассказал в интервью пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс". Бронзовый призер Евро-2008 также признался, что пользуется заблокированными в России видеохостинге YouTube и мессенджером Telegram, а вот в государственном Мах регистрироваться не спешит.

"У меня вообще связь не ловила в доме! Это была жесть. У нас жила домашняя крыса. Та укусила дочку очень серьезно, а мы банально не могли дозвониться до скорой. Пришлось ехать. Может, какой-то важный человек заехал, потому что сейчас со связью все нормально. Есть ли я в MAX? Нет. Пока связь у меня еще ловит. Сижу в Telegram, YouTube, потому что смотрю исторические ролики на этих ресурса", – сказал Жирков.

Отметим, что российские пропагандисты устроили настоящую истерику из-за блокировки в РФ Telegram, так как им активно пользуются в оккупационной армии.

Как сообщал OBOZ.UA, почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков цинично заявил о том, что РФ не вторгалась в Украину.

