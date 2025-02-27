Россиянам и не снилось: Усик возглавил самый престижный рейтинг лучших боксеров мира

Объединенный чемпион супертяжелого дивизиона Александр Усик (23-0, 14 КО) продолжает оставаться лучшим боксером планеты вне зависимости от весовой категории. В минувшем году наш соотечественник дважды побил Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО), закрепив свое место на вершине.

Видео дня

Соответствующий рейтинг опубликовало главной боксерское издание – журнал The Ring. Усик опередил в первой тройке японца Наоя Иноуэ (29-0, 26 КО) из легчайшего веса и американца Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО), который выступает в первом среднем дивизионе.

В пятерке также оказались россияне, которые позорно прячутся под флагами других стран – Дмитрий Бивол (24-1, 12 КО) и Артур Бетербиев (21-1, 20 КО). На минувших выходных в их реванше определился абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе.

РЕЙТИНГ ТОП-10 ЛУЧШИХ БОКСЕРОВ МИРА

Александр Усик Наоя Иноуэ Теренс Кроуфорд Дмитрий Биволд Артур Бетербиев Джесси Родригес Канело Альварес Джервона Дэвис Дзюнто Накатани Девин Хэйни

Напомним, Усик должен вернуться на ринг летом. Планируется, что его соперником станет британец Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО), с которым он уже дрался в августе позапрошлого года. Тогда Александр победил техническим нокаутом в соперник раунде, а Даниель отметился грязным ударом ниже пояса.

Ранее стало известно, что Усика могут лишить пояса Всемирного боксерского совета (WBC). Сам Усик рассказал, когда намерен завершить карьеру. Также Александр сообщил, что готовится провести самый необычный поединок в своей карьере.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик продемонстрировал свое отношение к России на вечере бокса в Эр-Рияде. Его поступок вызвал настоящее бешенство в РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!