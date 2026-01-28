'Россия – террористическая страна': легенда мирового спорта эмоционально отреагировал на удар по пассажирскому поезду в Украине

Легендарный чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек призвал западные страны увеличить свою поддержку Украине на фоне массового российского террора. Олимпийский чемпион Нагано-98, в частности, эмоционально отреагировал на удар армии захватчиков из РФ по пассажирскому поезду на Харьковщине, в результате которого погибли три человека.

Видео дня

Об этом Гашек написал на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. Двукратный обладатель Кубка Стэнли также раскритиковал премьер-министра своей страны Андрея Бабиша, который выступает против поддержки Украины в ее противостоянии российской агрессии.

"Россия – террористическая страна. Еще одно ужасное нападение России с целью убийства как можно большего количества мирных жителей. Путин и другие виновные в этом должны быть наказаны. Демократический мир должен начать гораздо больше помогать Украине! Осудит ли премьер-министр Бабиш это террористическое преступление? Или для него важнее сохранить Мацинку в правительстве? Россия совершила очередной теракт на территории Украины. На этот раз нападение на пассажирский поезд. Много погибших и раненых", – отреагировал на трагедию Гашек.

Ранее легенда мирового хоккея в очередной раз побывал в Украине и поделился своими впечатлениями от общения с нашими соотечественниками.

Как сообщал OBOZ.UA, Доминик Гашек последовательно выступает в поддержку Украины, которая продолжает противостоять российской агрессии. Во время поездки в Киев и Харьков летом 2023 года легендарный хоккеист записал видеообращение к украинцам, пожелав им "гнать русское дер*мо". Он заявил, что россияне не имеют права выступать на международных турнирах, "пока не уйдут из Украины и не отдадут Путина" под суд. Также он потребовал от РФ выплаты репараций нашей стране.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!