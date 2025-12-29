Легенда спорта побывал в Украине и сказал, что не увидел 'фундаментальных изменений'

Легендарный чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек отверг пропагандистские нарративы о том, что украинцы готовы пожертвовать своей территорией ради окончания войны. Обладатель Кубка Стэнли при этом отметил, что наша страна разочарована реакцией западных стран на российскую агрессию.

Видео дня

Об этом Гашек, который последовательно поддерживает Украину в ее борьбе против оккупантов из РФ, заявил в интервью изданию Blesk. Олимпийский чемпион Нагано-98 добавил, что во время недавнего посещения Львова общался со многими нашими соотечественниками, которые выражали готовность продолжать сопротивляться агрессорам.

"Разговоры о мире? Что касается самих украинцев, я не вижу там каких-либо фундаментальных изменений. Все они хотят мира, но не такого, который предполагает отдачу части их территории террористической России. Они прекрасно понимают, что их борьба против империалистического агрессора справедлива. Однако я чувствую некоторое разочарование с их стороны в связи с подхода демократического мира. Они не просят нас прийти им на помощь. Они полны решимости продолжать борьбу, несмотря на огромные трудности, и знают, что это будет стоить человеческих жизней. Но они хотят, чтобы мы хотя бы отправили им оружие и боеприпасы", – сказал Гашек.

Как сообщал OBOZ.UA, Доминик Гашек последовательно выступает в поддержку Украины, которая продолжает противостоять российской агрессии. Во время поездки в Киев и Харьков летом 2023 года легендарный хоккеист записал видеообращение к украинцам, пожелав им "гнать русское дер*мо". Он заявил, что россияне не имеют права выступать на международных турнирах, "пока не уйдут из Украины и не отдадут Путина" под суд. Также он потребовал от РФ выплаты репараций нашей стране.

