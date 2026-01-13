'Россия не уступает Римской империи. У нас 'Орешник': экс-игрок сборной СССР в патриотичном угаре назвал РФ самой великой в мире

Бывший защитник сборной СССР и московского ЦСКА Владимир Пономарев впал в патриотичный угар и выдал невероятную ересь о якобы невероятном могуществе России. Представитель страны-агрессорки также набросился с воинственными угрозами в адрес тех, кто "хочет приуменьшить наше величие".

С такими заявлениями Пономарев выступил в комментарии пропагандистскому изданию "Советский спорт". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и ярый Z-патриот сравнил современную Россию с Римской империей и призвал власти РФ не равняться на Запад.

"В свое время Римская империя была хороша. Но сейчас Россия не уступает по величию Римской империи, выше даже. У нас сейчас такие возможности, огромные силища, вооружение. У Римской империи раньше конница была, а у нас сейчас "Орешник", гиперзвук. Надо все понимать и не приуменьшать наши возможности. Надо давать отпор всем паразитам, кто хочет приуменьшить наше величие. Сейчас никто не сравнится по величию с нашей страной. У нас самая великая страна, мы должны об этом знать, гордиться этим", – сказал Пономарев.

Ранее этот россиянин набросился с отборными оскорблениями и обвинениями в адрес иностранцев, которые "совсем обнаглели и нас ни во что не ставят".

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Пономарев наехал на бывшего тренера московского "Спартака" Деяна Станковича, раскритиковав его за неуважение к РФ.

