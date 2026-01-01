Российскому тренеру прилетела карма в Италии за обман Международной федерации лыжного спорта

Российский тренер Егор Сорин, не получивший нейтральный статус, оказался в центре скандала на этапе Tour de Ski в Италии, пишет Expressen. После публикаций в шведских СМИ Международная федерация лыжного спорта была вынуждена вмешаться и отозвала у него аккредитационное разрешение.

Инцидент случился в итальянском Тоблахе, где проходит многодневка Tour de Ski. Несмотря на то что Сорин не получил одобрения на нейтральный статус от FIS, он находился рядом со стадионом и был замечен за рулем аккредитованного автомобиля, оформленного на категорию AIN, то есть "нейтральные атлеты". Ранее тренер уверял журналистов, что присутствует на соревнованиях исключительно как зритель и соблюдает все ограничения.

После того как фотография с аккредитованной машиной попала в прессу, FIS признала факт нарушения. Директор соревнований Михал Ламплот подтвердил, что парковочное и транспортное разрешение было отозвано. При этом в федерации уточнили, что не могут запретить Сорину находиться в неаккредитованной зоне или среди зрителей.

Сам тренер ранее заявлял, что подал документы на получение нейтрального статуса и ждет ответа, а правила ему приходится "просто принимать". Однако именно попытка обойти эти правила и стала причиной санкций. Также открытый протест против присутствия Сорина и других россиян на трассах Tour de Ski выражали украинские представители.

Отметим, что подопечный Сорина Савелий Коростелев, имеющий нейтральный статус, продолжает выступление в гонке. Россиянин занял девятое место на дистанции 10 км классическим стилем и идет тринадцатым в общем зачете.

