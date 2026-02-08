Российский лыжник устроил 'бунт' на Олимпиаде-2026, потребовав лишить медали француза

Российский лыжник Савелий Коростелев остался без медали на зимних Олимпийских играх 2026 года после спорного эпизода в мужском скиатлоне. Россиянин подал официальный протест на действия соперника, однако судьи отказались пересматривать результаты гонки.

Коростелев занял четвертое место в скиатлоне на 20 км на Играх в Милане и Кортине-д’Ампеццо. Молодой спортсмен на протяжении всей дистанции держался в лидирующей группе и боролся за призовые позиции, однако на финише уступил более опытным соперникам во главе с Йоханнесом Клебо, который уверенно выиграл "золото".

Ключевой момент произошел еще по ходу гонки. Перед отметкой 13,3 км француз Матис Делож заехал не в свой коридор и срезал дистанцию прямо перед Коростелевым, за что получил официальное предупреждение, но продолжил борьбу за медаль.

Развязка наступила на последних метрах дистанции. Коростелев финишировал четвертым, уступив серебряному призеру 1,6 секунды, а бронзовому 1,5 секунды. Уже после финиша был подан официальный протест на действия Деложа, в случае его удовлетворения россиянин становился бронзовым призером.

Судейская бригада в течение нескольких минут разбирала эпизод со срезкой дистанции, однако в итоге оставила итоговый протокол без изменений. В результате француз сохранил серебряную медаль, а Коростелев завершил олимпийский дебют в шаге от пьедестала.

