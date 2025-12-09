Российская велогонщица-чемпионка сломала позвоночник во время гонки. Видео

Во время трековой гонки в московском Крылатском российская велогонщица Елена Кожеурова получила компрессионный перелом позвоночника. Инцидент произошёл на финальном круге соревнования, когда спортсменка потеряла контроль и упала на трек.

По словам самой Кожеуровой, падение было сильным, но серьёзных осложнений удалось избежать — операция не потребовалась. Она была эвакуирована с трека на специальной тележке и проходила обследование с КТ. В ближайшее время спортсменке предстоит длительная реабилитация, из-за чего она пропустит следующий этап соревнований.

Елена Кожеурова активно делилась деталями случившегося в социальных сетях: она описала свои ощущения после падения и подготовку к восстановлению, подчеркнув, что серьезных повреждений нервных структур удалось избежать.

Елена Кожеурова в сезоне 2025 года показала впечатляющие результаты, заняв первые места в своей категории на нескольких соревнованиях.

Cycling Race — "2 реки" (1-е в категории), Рузе и Москве (1-е в категории), GranFondo — Пушкин, Серпухов и Рузе (1-е в категории), GF Беларусь — Новогрудок, разделка (1-е в категории), Сотка, Санкт-Петербург — "разделка" (1-е в категории). Кроме того, вместе с командой она выиграла многодневку "Золото Ладоги".

