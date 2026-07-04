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Российская теннисистка-чемпионка отказалась выступать за РФ и сменила гражданство

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
2,2 т.
24-летняя уроженка Самары уже получила новый паспорт
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Победительница турнира серии WTA 125 Алина Чараева будет представлять Армению на международных соревнованиях. 24-летняя уроженка Самары, занимающая 118-е место в рейтинге WTA, уже получила армянское гражданство и стала первой ракеткой страны.

Алина Чараева получила паспорт Армении

О переходе спортсменки официально сообщили Федерация тенниса Армении и фонд Keron Development Foundation. Чараева вошла в программу Talent Pool Program, которая занимается поддержкой перспективных атлетов. Переговоры о смене спортивного гражданства продолжались несколько месяцев.

Алина Чараева будет выступать за Армению

С этого момента теннисистка будет выступать под флагом Армении на турнирах под эгидой WTA и ITF. В армянской федерации отметили, что приход Чараевой усилит позиции страны в женском теннисе.

Алина Чараева

Чараева начала профессиональную карьеру в 2018 году. На юниорском уровне она доходила до финалов Ролан Гаррос в одиночном и парном разрядах, а во взрослом туре завоевала восемь титулов ITF.

Алина Чараева

Главным успехом спортсменки на данный момент остается победа на турнире категории WTA 125 в американском Мидленде в феврале 2026 года. На Уимблдоне-2026 теннисистка остановилась в финале квалификации, уступив Полине Кудерметовой.

Алина Чараева

После начала полномасштабной войны РФ против Украины Чараева стала одной из десяти российских теннисисток, сменивших спортивное гражданство. Ранее под флаг Армении также перешла Элина Аванесян, а другие бывшие представительницы России начали выступать за Испанию, Австрию и Узбекистан и Австралию.

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Редакционная политика