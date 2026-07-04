Российская теннисистка-чемпионка отказалась выступать за РФ и сменила гражданство

Победительница турнира серии WTA 125 Алина Чараева будет представлять Армению на международных соревнованиях. 24-летняя уроженка Самары, занимающая 118-е место в рейтинге WTA, уже получила армянское гражданство и стала первой ракеткой страны.

Видео дня

О переходе спортсменки официально сообщили Федерация тенниса Армении и фонд Keron Development Foundation. Чараева вошла в программу Talent Pool Program, которая занимается поддержкой перспективных атлетов. Переговоры о смене спортивного гражданства продолжались несколько месяцев.

С этого момента теннисистка будет выступать под флагом Армении на турнирах под эгидой WTA и ITF. В армянской федерации отметили, что приход Чараевой усилит позиции страны в женском теннисе.

Чараева начала профессиональную карьеру в 2018 году. На юниорском уровне она доходила до финалов Ролан Гаррос в одиночном и парном разрядах, а во взрослом туре завоевала восемь титулов ITF.

Главным успехом спортсменки на данный момент остается победа на турнире категории WTA 125 в американском Мидленде в феврале 2026 года. На Уимблдоне-2026 теннисистка остановилась в финале квалификации, уступив Полине Кудерметовой.

После начала полномасштабной войны РФ против Украины Чараева стала одной из десяти российских теннисисток, сменивших спортивное гражданство. Ранее под флаг Армении также перешла Элина Аванесян, а другие бывшие представительницы России начали выступать за Испанию, Австрию и Узбекистан и Австралию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!