Российская теннисистка-чемпионка отреклась от РФ и сменила гражданство

Российская теннисистка Элина Аванесян (WTA №58) получила армянское гражданство. 21-летняя уроженка Пятигорска является обладательницей 5 чемпионских титулов турниров ITF.

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"Для меня честь объявить, что я получила гражданство Армении и буду с гордостью представлять Армению – начиная с турнира в Цинциннати! Это было невероятное путешествие, и я рада выкладываться на максимум на корте, играя за родину предков", – написала Аванесян у себя в Instagram.

Аванесян начала заниматься теннисом в шесть лет. На юниорском Открытом чемпионате Франции 2018 года дошла до второго раунда в одиночном разряде и до 1/8 финала — в парном совместно с Марией Тимофеевой. На юниорских Открытом чемпионате Франции 2019 года и Открытом чемпионате Франции 2020 года также доходила до второго раунда в одиночном разряде.

В 2022 году Аванесян дебютировала на взрослых турнирах Большого шлема, выйдя в основную сетку на Открытом чемпионате США через квалификацию. В первом круге она уступила сербской спортсменке Александре Крунич.

В мае 2023-го выиграла крупнейший турнир в карьере, завоевав титул серии ITF W100 в Висбадене (Германия).

На Открытом чемпионате Франции-2023 Элина уступила в финале квалификации американке Кайле Дэй, однако получила место в основной сетке как лаки-лузер. В первом раунде в трёх сетах она переиграла олимпийскую чемпионку Белинду Бенчич, а во втором раунде — француженку Леолию Жанжан. В третьем раунде Аванесян в трёх сетах переиграла Клару Таусон из Дании. В четвёртом круге уступила в двух сетах чешке Каролине Муховой.

На Открытом чемпионате США-2023 Элина в первом круге победила Ализе Корне, однако уже во втором уступила Елене Остапенко.

В середине января 2022 года на турнире Большого шлема — Открытом чемпионате Австралии Аванесян в первом круге одиночного разряда победила китаянку Бай Чжосюань, во втором круге обыграла 8-ю ракетку мира Марию Саккари (6-4, 6-4), но в третьем круге она уступила в трёх сетах украинке Марте Костюк.

В начале июня Элина вновь дошла до четвёртого круга Открытого чемпионата Франции в одиночном разряде, где она уступила в трёх сетах итальянке Жасмине Паолини, которая в итоге дошла до финала этого турнира.

В июле дошла до финале турнира WTA 250 в Яссах, где проиграла россиянке Мирре Андреевой со счётом 7:5, 5:7, 0:4 (не смогла продолжить матч из-за травмы). Это был последний турнир для Аванесян под российским флагом.

Последние годы Элина Аванесян живёт и тренируется в Испании.

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