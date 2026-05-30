'Российская' соперница Магучих перед зарубой с украинкой в Бриллиантовой лиге завоевала новый титул

Легкоатлетка из Кипра Елена Куличенко перед этапом Бриллиантовой лиги в Марокко победила в Лимассоле на престижном международном турнире. В секторе для прыжков в высоту Куличенко, которая до 2021 года выступала за Россию, опередила соперниц и завоевала титул чемпионки соревнований.

За день до старта Бриллиантовой лиги 23-летняя уроженка Подмосковья выиграла Cyprus International Athletics Meeting. Легкоатлетка взяла высоту 1,89 м и заняла первое место.

Второй стала представительница Казахстана Елизавета Матвеева с результатом 1,85 м, третьей финишировала гречанка Панагиота Доси, преодолевшая 1,80 м.

Cyprus International Athletics Meeting входит в календарь World Athletics Continental Tour и имеет бронзовый статус. Турнир считается одним из наиболее значимых международных стартов на Кипре, где спортсмены набирают рейтинговые очки для мирового зачета.

Теперь Куличенко отправляется в Рабат, где выступит на 3-м этапе Бриллиантовой лиги уже в статусе действующей чемпионки кипрского турнира. В секторе для прыжков в высоту ее соперницами станут олимпийская чемпионка и мировая рекордсменка Ярослава Магучих, а также еще одна украинка Юлия Левченко.

Для Магучих это будет первый старт летнего сезона, а Левченко ранее уже выступила на этапе в китайском Сямэне, где завоевала "золото" с результатом 1,99 метра.

Соревнования по прыжкам в высоту среди женщин в Рабате начнутся 31 мая в 20:25 по киевскому времени.

