Российская соперница Харлан оценила Олимпиаду-2024, не упомянув 'золото' Украины

Российская саблистка София Позднякова призналась, что с интересом следила за ходом Олимпийских игр 2024 года в Париже. Фехтовальщица, которая неоднократно противостояла Ольге Харлан, назвала закономерными результаты соревнований в столице Франции.

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Об этом Позднякова заявила в комментарии пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Двукратная олимпийская чемпионка Токио-2024 не упомянула о победе сборной Украины в командной сабле, а ограничилась общими словами об Играх, куда она отказалась ехать в так называемом нейтральном статусе.

"Я смотрела Олимпийские игры полностью. Закономерные результаты. Не было ноунеймов. Есть какая‑то определенная радость за тех спортсменов, которые давно идут к олимпийскому "золоту". Олимпиада – это такое важное событие. Когда ты смотришь ее как состоявшийся спортсмен, то у тебя абсолютно другие впечатления. Мне было интересно смотреть и отмечать что‑то для себя", – сказала Позднякова.

Напомним, Харлан на Олимпиаде-2024 добыла "бронзу" в индивидуальном турнире саблисток и "золото" – в командном. Это сделало Ольгу самой титулованной украинской спортсменкой в истории Игр.

Как сообщал OBOZ.UA, Ольга Харлан призналась, что "золота" Парижа-2024 могло и не быть, если бы она не уговорила Алину Комащук вернуться в сборную Украины.

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