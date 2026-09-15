НАКОНЕЦ-ТО?! НАТО НАЧАЛО СБИВАТЬ ВСЕ, ЧТО ЛЕТИТ В ЕГО ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО

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Этой ночью истребитель НАТО сбил беспилотник, который залетел в воздушное пространство Литвы со стороны Беларуси. Казалось бы – обычная работа ПВО. Но на самом деле НАТО шло к этому несколько лет. И это, возможно, важнее самого сбитого дрона.

2023 год. Румыния. После российских ударов по украинским дунайским портам обломки дронов находят уже на территории НАТО. Реакция – расследование, усиление наблюдения и традиционное заявление: доказательств преднамеренной атаки России на Альянс нет.

2024–2025. Дроны и ракеты все чаще нарушают воздушное пространство стран восточного фланга. Авиацию поднимают, цели сопровождают, население предупреждают. Но сбивать боятся – вдруг "эскалация".

Июль 2025 года. Два российских БПЛА Gerbera влетают в Литву с территории Беларуси. Один – с боевой частью. Вильнюс требует усиления ПВО восточного фланга.

10 сентября 2025 года наконец-то разбудило поляков. Во время массированного российского удара по Украине около 20 российских дронов нарушают воздушное пространство Польши. Часть сбивают силы НАТО. И это не все! Но впервые с начала большой войны союзники применяют оружие против российских средств, вторгшихся в воздушное пространство Альянса.

Далее НАТО запускает операцию "Eastern Sentry", усиливая оборону восточного фланга. А летом 2026 года меняется сама логика миссии над Балтией: от "Air Policing" к "Air Defence". То есть уже не просто вылететь, посмотреть, идентифицировать и сопроводить. При необходимости – уничтожить. И вот теперь – Литва. Дрон заходит со стороны Беларуси. Истребитель НАТО его сбивает.

Казалось бы, что здесь революционного? Ничего. Именно так и должна была работать система с самого начала.

Но Москва годами проверяла, как далеко можно зайти. Сначала обломок → потом "случайный" дрон → потом еще один → потом десятки дронов → теперь уже опасные действия против военной авиации НАТО. Буквально накануне российский фрегат выпустил две сигнальные ракеты в направлении датского военного вертолёта Fennec. Одна пролетела опасно близко.

И за каждым таким эпизодом стоит один и тот же кремлевский вопрос: "А что вы нам за это сделаете?"

Похоже, ответ наконец-то меняется.

Не разговоры о статье 5. Не животный страх перед войной НАТО с Россией. Не обязательно даже опасения "эскалации".

Просто нормальное правило: граница НАТО – это граница, а не ничтожная линия на карте. Залетел и представляешь угрозу – тебя сбивают.

Теперь хотелось бы, чтобы в НАТО сделали еще один логичный шаг. Зачем ждать, пока российский дрон или ракета долетит до Польши или Румынии, если её можно уничтожить раньше – над западной частью Украины?

В координации с Воздушными силами ВСУ союзные авиация и ПВО могли бы перехватывать определенные российские воздушные цели, летящие в направлении территории НАТО, еще в украинском небе. И это можно было бы рассматривать не только как помощь Украине, но и как вынос рубежа ПВО самого НАТО на сотни километров на восток.

Меньше времени для российской ракеты в воздухе. Меньший риск для Польши, Румынии и Словакии. Больше защищенного украинского неба. И гораздо более понятные для Москвы правила игры.

Украина говорит об этом давно. НАТО понадобилось несколько лет, чтобы перейти от обломков российских дронов на своей территории к их уничтожению.

Возможно, следующий шаг займет меньше времени. Хотя надежд и не много.

P.S. Дрону или российской ракете невозможно выразить "глубокую озабоченность". Их можно только сбить. А еще лучше – сбить до того, как они долетят до твоей границы.