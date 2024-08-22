'Я ей звонила, я ее возвращала'. Харлан раскрыла, что происходило в сборной Украины перед победой на Олимпиаде-2024

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан призналась, что "золота" Парижа-2024 могло и не быть, если бы она не уговорила Алину Комащук вернуться в сборную Украины. Ольга в интервью Маричке Падалко рассказала, что Алина после начала полномасштабного вторжения уехала в Испанию, не тренировалась полгода и хотела вообще закончить с фехтованием.

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Харлан считает Комащук одной из сильнейших фехтовальщиц на планете, и без нее у украинской сборной, которая уже начинала готовится к Олимпиаде-2024, очень многое не получалось.

"Она – моя лучшая подруга. Я ее очень хотела вернуть, потому что она – тоже составляющая этой команды, без нее как-то ничего нет. Я ее возвращала, я ей звонила. Мы даже поругались, потому что она не хотела. Я ее заставляла: "Алина, давай, пожалуйста, возвращайся". Она говорит: "Я не хочу, у меня нет сил... я буду работать... я буду то...я буду это", – отметила Харлан.

Ольга очень благодарна подруге, что она доверилась, вернулась и помогла осуществить их мечту.

"У каждой из нас есть своя история, и эта наша общая история нас объединяет. И то, что мы привезли домой это "золото" Олимпиады, как это было в 2008 году – это такая классная история", – подытожила Харлан.

Как сообщал OBOZ.UA, завоевав "золото" в финале ОИ-2024 в командном фехтовании на саблях, Ольга Харлан добыла шестую награду на Олимпийских играх. Благодаря этому она стала самой титулованной украинской спортсменкой за всю историю выступлений нашей страны на Олимпиадах.

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