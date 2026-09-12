Российская фигуристка-чемпионка, отказавшаяся выступать за сборную РФ, внезапно передумала

19-летняя Софья Муравьева неожиданно изменила планы относительно продолжения карьеры и решила не менять спортивное гражданство. Знаменитая российская фигуристка намерена продолжить выступления и тренировки в России, хотя еще несколько месяцев назад рассматривала варианты перехода под флаг другой страны.

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По информации "РИА Новости", двукратный призер чемпионатов России больше не считает смену спортивного гражданства приоритетной задачей. Сейчас спортсменка сосредоточена на продолжении карьеры на родине и поиске постоянной тренировочной команды.

Весной 2026 года ситуация выглядела иначе. В мае Муравьева подала заявление об исключении из состава сборной России. Тогда сообщалось, что фигуристка вела переговоры с Федерацией фигурного катания США и изучала варианты продолжения карьеры в Европе. На этом фоне допускалось, что она может пропустить предстоящий сезон.

Одновременно спортсменка переживала изменения в тренировочном процессе. После одного сезона сотрудничества завершилась ее работа с заслуженным тренером России Алексеем Мишиным. Инициатором прекращения сотрудничества, как сообщали источники, выступил сам специалист. До перехода к Мишину Муравьева на протяжении нескольких лет тренировалась в академии Евгения Плющенко.

Летом фигуристку заметили на сборах в Словакии. Она тренировалась в Братиславе на льду арены имени Ондрея Непелы под руководством тренера Ваге Газаряна.

На данный момент официальной информации о новом постоянном наставнике Муравьевой нет. По данным медиа, спортсменка продолжает искать команду для дальнейшей подготовки внутри России.

Среди главных достижений Муравьевой: "серебро" чемпионата России, "бронза" национального первенства, победы на этапах юниорского Гран-при ISU и чемпионатах России по прыжкам. Фигуристка также известна стабильным исполнением тройного акселя.

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