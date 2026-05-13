Российская фигуристка-чемпионка отказалась выступать за РФ и решила сменить гражданство на США

Российская фигуристка Софья Муравьева попросила исключить ее из состава сборной России. По данным российских медиа, спортсменка рассматривает вариант смены спортивного гражданства и может продолжить карьеру в США.

19-летняя москвичка является серебряным призером чемпионата России 2024 года и обладательницей "бронзы" национального первенства 2023 года. Ранее стало известно, что Муравьева покинула группу тренера Алексея Мишина: решение было принято по инициативе специалиста.

"РИА Новости" со ссылкой на источник сообщает, что спортсменка уже могла направить официальное письмо об уходе из сборной РФ. Возможное решение связывают с намерением сменить спортивное гражданство в ближайшее время.

Также утверждается, что Муравьева контактировала с представителями Федерации фигурного катания США. При этом источник отметил, что реализация такого перехода остается сложной.

В Международном союзе конькобежцев заявили, что подобные вопросы решаются между национальными федерациями. В пресс-службе ISU сообщили: "У членов ISU есть время до 1 июля, чтобы подать такие запросы. ISU не будет больше комментировать отдельные случаи".

Мать фигуристки Ольга Муравьева отказалась комментировать возможный уход дочери из сборной России. По ее словам, отвечать на такие вопросы должна сама спортсменка.

Среди главных достижений Муравьевой: "серебро" чемпионата России, "бронза" национального первенства, победы на этапах юниорского Гран-при ISU и чемпионатах России по прыжкам. Фигуристка также известна стабильным исполнением тройного акселя.

