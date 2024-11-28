Российская биатлонистка отказалась отдавать беларусам золотую медаль, которую ей вручили за 2-е место в чемпионате РФ

Российская биатлонистка Анастасия Гришина не стала отдавать золотую медаль национального первенства представителям Беларуси, которые стали победителями эстафетной гонки. В стране-агрессорке на открытом чемпионате РФ в Тюмени не стали вручать награды соседям, а передали их своим спортсменам, которые финишировали вторыми.

Видео дня

В интервью пропагандистскому изданию "Советский спорт" Гришина отметила, что считает беларусов настоящими победителями, но золотую медаль оставила себе. По ее словам, она сделала этого из-за того, что эта награда стала для нее первой в чемпионате страны.

"После той гонки, когда было награждение, Роман Еремин отдал медаль белорусам. У меня тоже были мысли о том, чтобы это сделать, потому что, с одной стороны, думалось, что мы первые, хотя на самом деле мы не первые. Но я подумала, что это моя первая медаль чемпионата России, первая такая значимая, и я не стала ее передавать. Я все равно понимаю, что беларусы на тот момент были сильнее, они и сами знают, что тогда выиграли, поэтому я бы ничего этим не доказала", – сказала Гришина.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев предрек "полный паралич" российскому биатлону из-за санкций.

Как сообщал OBOZ.UA, Международный союз биатлонистов не допустил сборные России и Беларуси к новому сезону Кубка мира.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!