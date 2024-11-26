Никаких вариантов: сборную России отстранили от Кубка мира по биатлону

Международный союз биатлонистов (IBU) не планирует допускать российских спортсменов к соревнованиям даже в нейтральном статусе до завершения войны в Украине. Кроме того, от представителей страны-агрессорки требуют исключить любые связи атлетов и функционеров с армией путинского террористического государства.

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Об этом в пресс-службе IBU заявили в ответ на запрос портала Metaratings.ru. В организации полностью исключили возможность участия россиян в новом сезоне Кубка мира, предстоящих чемпионатов Европы и планеты, а также напомнили об обязательствах национальной федерации РФ.

"Нужно четко дистанцироваться от СВО (так в РФ позорно называют войну в Украине – ред.) и гарантировать, что никто из их официальных лиц или спортсменов не будет вовлечен в российские вооруженные силы и не будет принимать какое-либо участие в СВО. Конгресс IBU в сентябре 2024 года не рассматривал вопрос возвращения российских биатлонистов. Таким образом, никаких решений по этому вопросу не ожидается в течение следующих недель, месяцев или даже больше, пока не закончится СВО. Правила не предусматривают участие спортсменов в нейтральном статусе", – отметили в союзе.

Новый сезон Кубка мира по биатлону стартует уже 30 ноября – первый этап состоится в финском Контиолахти и будет включать сразу 10 гонок.

Как сообщал OBOZ.UA, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев предрек "полный паралич" российскому биатлону из-за санкций.

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