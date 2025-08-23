Российская альпинистка погибла, когда полезла на гору ставить табличку погибшему мужу. Пытавшийся ее спасти итальянец тоже погиб

Российская альпинистка Наталья Наговицина погибла на пике Победы в Киргизии, где 11 дней оставалась на высоте более семи тысяч метров с переломом ноги и в тяжелейших погодных условиях, пишет Shot. Эвакуация её тела пока невозможна — спасательная операция приостановлена из-за шторма.

По словам участников экспедиции, трагедия произошла во время спуска с вершины: один из альпинистов сорвался и увлёк 47-летнюю уроженку Перми вниз. На отметке 7200 метров ей поставили палатку, оставив спальник и горелку, а остальные участники, обессиленные, начали спуск.

Эксперты отмечают, что даже опытные спортсмены в таких условиях способны выжить не более недели. Попытка привлечь авиацию не увенчалась успехом: вертолёт попал в турбулентность и совершил жёсткую посадку.

Жертвой стихии стал и итальянец Лука, участвовавший в спасработах. Он вместе с немецким альпинистом доставил Наговициной газ и еду, но получил тяжёлое обморожение и отёк мозга. На высоте 6900 метров мужчина скончался. Его тело, как и тело россиянки, планируют эвакуировать при улучшении погоды.

Четыре года назад на пике Хан-Тенгри в Киргизии парализовало её мужа, и женщина до последнего оставалась с ним. Тогда спасатели сумели достать только её. Год спустя она вернулась на вершину, чтобы установить памятную табличку в память о супруге.

