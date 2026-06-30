Родом из Украины. В России внезапно умер уникальный олимпийский чемпион по фигурному катанию

В Москве на 59-м году жизни скончался двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев, сообщает Федерация фигурного катания России. Дмитриев родился в Белой Церкви Киевской области. Через два года после его рождения семья переехала в Норильск, где будущий чемпион и начал свой путь в спорте.

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По информации тренера Тамары Москвиной, фигурист перенес сердечный приступ во время тренировочного сбора в Орле. 23 июня его доставили в Москву, где врачи провели операцию. После вмешательства Дмитриева ввели в искусственную кому, однако из нее он так и не вышел. Спортсмен умер 29 июня.

Дмитриев вошел в историю мирового фигурного катания как первый мужчина-фигурист, которому удалось выиграть Олимпийские игры с двумя разными партнершами. В 1992 году на Олимпиаде во французском Альбервиле он завоевал "золото" в паре с Натальей Мишкутенок.

Спустя два года этот дуэт стал серебряным призером Игр в норвежском Лиллехаммере.

После смены партнерши Дмитриев продолжил выступления с Оксаной Казаковой. Вместе они выиграли олимпийское золото на Играх 1998 года в японском Нагано, окончательно закрепив за спортсменом статус одного из самых успешных парников своего поколения.

За годы карьеры Дмитриев также дважды становился чемпионом мира, трижды выигрывал чемпионаты Европы, завоевывал серебряные и бронзовые награды крупнейших международных турниров. В 1998 году он завершил любительскую карьеру, после чего выступал в профессиональных шоу и соревнованиях.

Позднее Дмитриев занялся тренерской работой. Он готовил спортивные пары в Москве и Санкт-Петербурге, участвовал в проекте "Звездная дорожка", проводил мастер-классы для молодых фигуристов по всей России. Среди его учеников – призеры крупных международных соревнований Мария Мухортова и Максим Траньков, а также Катарина Гербольдт и Александр Энберт.

Сын спортсмена, Артур Дмитриев-младший, также связал жизнь с фигурным катанием. Он известен как первый фигурист, попытавшийся исполнить четверной аксель на международных соревнованиях, а сейчас работает тренером.

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