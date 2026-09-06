Ринг посреди Днепра, ветераны и золотой АК-47: самые яркие моменты турнира M13 FIGHTS. Фото

В Киеве состоялся шестой турнир ветеранской лиги кулачных боев M13 FIGHTS. На этот раз соревнования прошли под открытым небом в самом центре столицы — на барже, пришвартованной к речному вокзалу на Днепре, сообщает Sport RBC.UA.

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Для бойцов на барже обустроили ринг и подиум, а самих участников доставляли на место проведения на лодках. Программа турнира включала десять зрелищных поединков.

Соревнования открыли бойцы в настоящих рыцарских доспехах, после чего зрители увидели серию поединков в различных дисциплинах. Большинство боев завершились досрочно уже в первом раунде.

Главным событием вечера стал титульный бой в весовой категории до 77 кг. За чемпионский титул сразились боец 1-го корпуса НГУ "Азов" Владислав "Лавруха" Лавриненко и представитель спецподразделения "Тритон" ГУР МО Украины Владислав Кравчук.

Соперники представляли разные спортивные школы: Лавриненко имеет базу в ММА, тогда как Кравчук является чемпионом Украины по кикбоксингу. Поэтому поединок стал противостоянием универсальности и техники.

Бой длился все три раунда. В третьем раунде соперник Лавриненко получил нокдаун и отказался продолжать поединок.

Таким образом, "Лавруха" в очередной раз защитил титул и завоевал главный трофей турнира — золотой автомат АК-47.

Боец посвятил свою победу побратимам, находящимся в российском плену.

"Я буду бороться, пока последний побратим не выйдет из российского плена", — сказал Лавриненко после победы.