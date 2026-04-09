Ринат Ахметов впервые за 12 лет появился на матче "Шахтера". Видео
Президент донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов впервые за 12 лет появился на матче своей команды. Владелец донецкой команды пришел на Городской стадион им. Хенрика Реймана в польском Кракове, чтобы посмотреть четвертьфинал Лиги конференций против нидерландского АЗ Алкмар.
Последний раз Ринат Леонидович лично присутствовал на игре "Шахтера" в мае 2014 года, когда команда обыграла "Ильичевец" 3:1, а тот матч стал последним для клуба на "Донбасс Арене" до начала боевых действий на востоке Украины.
До этого Ахметов также присутствовал на церемонии прощания с бывшим главным тренером "Шахтера" Мирчей Луческу в Бухаресте. Перед началом встречи с АЗ Алкмар память Луческу почтили минутой молчания.
Как сообщал OBOZ.UA, один из самых титулованных тренеров мирового футбола скончался накануне в возрасте 80 лет после резкого ухудшения состояния, вызванного проблемами с сердцем.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!