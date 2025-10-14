Результат очевиден. Ставки не принимаются: букмекеры ответили, сможет ли Украина выйти в плей-офф отбора ЧМ-2026

Сборная Украины по футболу добыла две победы в октябрьских матчах отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года. Подопечные Сергея Реброва 10 октября в голевой перестрелке переиграли Исландию на выезде, а затем 13 октября в невероятно нервном поединке сломили сопротивление Азербайджана.

Благодаря этим успехам "сине-желтые" закрепились на втором месте в турнирной таблице, которое дает путевку в плей-офф квалификации. При этом украинцы на три очка опережают исландцев и на столько же отстают от французов.

Букмекеры уверены в том, что наши соотечественники сумеют сохранить преимущество над викингами и финишировать вторыми. Ставки на такое развитие событий принимаются с коэффициентом 1,33. Промежуточный же успех островитян представлен индекс 3,25.

Интересно, что при этом аналитики не выставили котировки на победителя квартета, видимо, считая, что успех Франции является неизбежным.

Добавим, что именно с "галльскими петухами" команда Реброва 13 ноября в Париже проведет свой следующий поединок в отборе ЧМ-2026. После этого 16-го числа "сине-желтые" в номинально домашней встрече примут Исландию.

