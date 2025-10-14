Искусственный интеллект назвал итоговое место Украины в отборе ЧМ-2026 после побед над Исландией и Азербайджаном

Сборная Украины по футболу после двух побед в октябрьских матчах в отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года закрепилась на втором месте в таблице группы D. При этом подопечные Сергея Реброва в двух заключительных сыграют на выезде с Францией и в номинально домашней встрече с Исландией.

Искусственный интеллект Grok социальной сети Х, ранее известной как Twitter, практически уверен в том, что "сине-желтые" займут итоговое второе место в квартете и получит путевку в плей-офф. Нейросеть прогнозирует, что украинцы победят в заключительном туре исландцев, благодаря чему и обеспечат себе преимущество.

"Украина – Исландия: ожидаю победу Украины (2:1). Франция – Украина: вероятное поражение (0:1). Если Украина наберет 10 очков, она гарантированно опередит Исландию (максимум 7 очков). Даже при гипотетическом сценарии, где Исландия наберет 8 очков (победа над Азербайджаном и ничья с Украиной), Украина останется впереди по очкам или, при равенстве, по личным встречам (победа 2:1, ничья). Таким образом, Украина финиширует на втором месте", – дал свою оценку ИИ.

После четырех игровых дней Украины расположилась на второй строчке в группе D, опережая на три очка Исландию и на столько же отставая от Франции. Свою следующую игру подопечные Реброва проведут 13 ноября в Париже.

