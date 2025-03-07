Реванши с Джошуа и Фьюри: раскрыты подробности возвращения Кличко в бокс

Бывший объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко (64-5-0-1, 54 КО) планирует возвращение на ринг после семилетнего перерыва. Украинец, которому вскоре исполнится 49 лет, твердо намерен подраться за титул и побить рекорд Джорджа Формана, став самым возрастным обладателем пояса в истории.

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Об этом в интервью The Ring Magazine рассказал многолетний промоутер нашего соотечественника Том Леффлер. По словам менеджера, Кличко мог бы подраться с кем-то из британцев – Энтони Джошуа (28-4, 25 КО), Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО) и Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО).

"Если кто-то и может вернуться в таком возрасте, то это Владимир. Он в потрясающей форме каждый раз, когда я его вижу. Для него есть много отличных боев. Реванши против Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри. Дюбуа – тоже это отличный бой... Но это решать Владимиру. Я позволю ему говорить самому и не буду вкладывать в его уста никаких слов. Я хотел бы, чтобы он вернулся. Как поклонник бокса и поклонник Владимира", – сказал Леффлер.

Кличко-младший провел свой последний бой в апреле 2017 года, когда проиграл техническим нокаутом Джошуа. До этого он уступил единогласным решением судей Фьюри. Украинец и британец должны были провести реванш, но соперник Кличко отказался от него и освободил все пояса.

Ранее стал известен боксер, с которым украинец может выйти в ринг – его он уже побеждал в 2014 году. Отметим, что промоутер Александра Усика (23-0, 14 КО) Александр Красюк также назвал невозможным поединок его клиента против Владимира. Это не помешало болельщикам назвать своего победителя боя Усик – Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Кличко откровенно рассказал, что с ним произошло во время боя с Энтони Джошуа.

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