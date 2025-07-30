Ресторан Зинченко в Киеве выставлен на продажу. Названа цена

Ресторан INCH, основанный футболистом сборной Украины и лондонского "Арсенала" Александром Зинченко и его женой Владой, выставлен на продажу. Соответствующее объявление появилось в Instagram на странице одного из агентств недвижимости. Приобрести заведение можно за 2,5 миллиона долларов США.

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Точка на улице Жилянская, 59 начала работу 26 июня 2024 года — как раз в день матча Украина – Бельгия на чемпионате Европы, который транслировался в прямом эфире на экранах в зале.

Проект позиционировался как креативное пространство для ценителей гастрономии и спорта — с атмосферой большого футбола, Формулы-1 и высоким ценовым сегментом. В меню можно было найти, к примеру, паштет из куриной печени за 280 гривен, панипури с лососем — 320, а тартар — почти за 500.

Несмотря на высокие оценки в Google (рейтинг 4.7), ресторан не избежал критики. Особенно пользователи жаловались на работу персонала во время трансляций: ожидание официантов доходило до 15 минут, а управленческий подход называли непрофессиональным. Один из отзывов гласил: "Всё выглядело красиво, но сервис — как в дешёвой забегаловке".

Ранее Зинченко объяснял запуск ресторана как исполнение давней мечты — по его словам, инициатором проекта была супруга Влада, которая и курировала основную часть работы.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 июня INCH приостановил свою работу на неопределённый срок. При этом владельцы заведения не уточняли, будет ли проект возобновлён в будущем.

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