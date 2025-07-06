Зинченко закрывает в Киеве свой ресторан спустя год после открытия

Ресторан INCH, основанный футболистом сборной Украины и лондонского "Арсенала" Александром Зинченко и его женой Владой, приостановил свою работу на неопределённый срок. Об этом сообщили представители заведения в официальном заявлении, уточнив, что не знают, будет ли проект возобновлён в будущем.

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Ресторан открылся в Киеве 26 июня 2024 года на улице Жилянская, 59. Его запуск совпал с матчем Украина – Бельгия на чемпионате Европы, который транслировался в прямом эфире. Проект позиционировался как место для ценителей гастрономии и спорта, где можно было не только поесть, но и почувствовать атмосферу большого футбола или гонок Формулы-1.

Средний чек в ресторане был выше среднего: например, паштет из куриной печени стоил 280 гривен, панипури с лососем – 320, баклажан по-азиатски – 330, тартар из лосося – 490 гривен.

INCH имел высокий рейтинг — 4.7 звезды по отзывам в Google, но не обошлось без критики.

Некоторые посетители жаловались на низкий уровень обслуживания, особенно во время трансляций: официантов приходилось ждать по 10–15 минут, а работу управляющего персонала называли неэффективной. По словам одного из гостей, "всё выглядело красиво, но сервис – как в дешёвой забегаловке".

В прошлом году Александр объяснял решение открыть ресторан в Киеве как исполнение общей мечты с супругой. По его словам, ключевую работу над проектом вела именно Влада.

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