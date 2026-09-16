С каждым годом турнир Лиги наций УЕФА становится все популярнее. Очередной розыгрыш запланирован с 24 сентября по 17 ноября.

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Сборные проведут по шесть матчей в своих группах. Сборная Украины в новом розыгрыше в третий раз подряд выступит в дивизионе B – втором по статусу. Соперниками нашей команды будут национальные сборные Венгрии, Грузии и Северной Ирландии.

В четырех группах Лиги А выступают 16 команд. Это Франция, Италия, Бельгия, Турция, Германия, Нидерланды, Сербия, Греция, Испания, Хорватия, Англия, Чехия, Португалия, Дания, Норвегия и Уэльс.

Участник группового турнира Лиги B, в котором выступает сборная Украины, если займет первое место, напрямую поднимется в Лигу А. Команды, финишировавшие вторыми, сыграют стыковые матчи с коллективами, занявшими третьи места в группах Лиги А. Третьи команды Лиги B также проведут стыковые матчи – с участниками, занявшими вторые места в Лиге C. Четвертые места в Лиге B вылетят в Лигу C.

В Лиге B, помимо группы со сборной Украины, также выступают Шотландия, Швейцария, Словения, Северная Македония, Израиль, Австрия, Ирландия, Косово, Польша, Босния и Герцеговина, Швеция, Румыния.

Сборная Украины принимает участие в Лиге наций с самого первого турнира. В сезоне-2018/2019 наша команда стартовала в Лиге B. Сборная, главным тренером которой был Андрей Шевченко, опередила команды Чехии и Словакии и пробилась в Лигу А.

В Лиге наций-2020/2021 наша сборная попробовала свои силы в компании сильнейших. По ходу турнира на своем поле мы обыграли сборную Испании, но, к сожалению, матч последнего тура, в котором решалось, кто останется в элите, а кто понизится в классе – Швейцария или Украина, – из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, был отменен. Решением КДК УЕФА нашей команде, в составе которой было много заболевших, было засчитано техническое поражение со счетом 0:3. Украинская сборная из-за такого решения заняла последнее место в группе и опустилась в Лигу B.

В розыгрыше сезона-2024/2025 в Лиге B наша сборная оказалась в группе со сборными Чехии, Грузии и Албании. Наша команда две игры выиграла, две свела вничью и две проиграла. В результате Украина заняла второе место вслед за сборной Чехии, которая шагнула в Лигу А.

Сборная Венгрии

Сборная Венгрии – олимпийский чемпион 1952, 1964 и 1968 годов, девятикратный участник чемпионатов мира и серебряный призер мировых первенств 1938 и 1954 годов.

Венгерская команда пять раз выступала на чемпионатах Европы, а ее наивысшим достижением является бронзовая медаль Евро-1964.

Сборная Украины свой первый товарищеский матч в истории провела 29 апреля 1992 года в Ужгороде именно со сборной Венгрии и уступила со счетом 1:3. Через несколько месяцев в гостях наша команда вновь проиграла – 1:2. Больше с венграми мы не встречались.

В составе наших соперников выступают игроки ведущих европейских чемпионатов – Доминик Собослаи и Милош Керкез из английского "Ливерпуля", Вилли Орбан из немецкого "РБ Лейпциг", а также Роланд Шаллаи из турецкого "Галатасарая".

Сборная Северной Ирландии

Сборные Украины и Северной Ирландии провели пять официальных матчей – в отборочных турнирах чемпионата мира-1998 и Евро-2004, а также в финальном турнире Евро-2016.

На счету сборной нашей страны две победы, две ничьи и одно поражение.

В составе наших соперников есть игроки, выступающие в английских клубах: Конор Брэдли ("Ливерпуль"), Айзек Прайс ("Вест Бромвич Альбион"), Трей Хьюм ("Сандерленд"), а также Дион Чарльз ("Саутгемптон").

Сборная Грузии

Сборная Украины встречалась со сборной Грузии 11 раз. Наша команда выиграла семь матчей, еще четыре завершились вничью. Разность мячей – 18:7 в пользу Украины.

Последние два матча были сыграны в групповом этапе предыдущей Лиги наций – Украина победила со счетом 1:0, а второй поединок завершился вничью 1:1.

Сборную Грузии возглавляет французский специалист Вилли Саньоль. В составе команды есть несколько известных игроков, выступающих в ведущих европейских клубах: Хвича Кварацхелия ("ПСЖ"), Жорж Микаутадзе ("Вильярреал"), Георгий Мамардашвили ("Ливерпуль").

Календарь матчей сборной Украины

25 сентября – Венгрия – Украина

28 сентября – Грузия – Украина

2 октября – Украина – Северная Ирландия

5 октября – Украина – Венгрия

14 ноября – Северная Ирландия – Украина

17 ноября – Украина – Грузия