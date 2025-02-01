Официально. Капитан сборной Украины покинул 'Шахтер' и бесплатно ушел в иностранный клуб

Бывший полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко стал игроком турецкого "Еюпспора", о чем сообщил официальный аккаунт клуба. Контракт рассчитан на 1,5 года. Финансовые детали сделки не разглашаются, однако, по информации инсайдеров, "горняки" ничего не получили за этот переход, так как капитан сборной Украины ушел в статусе свободного агента.

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Степаненко выступал за "Шахтер" с 2010 года, перейдя из запорожского "Металлурга". За 14 лет он провел 439 матчей, выиграл 10 чемпионатов Украины, 8 Кубков страны и 7 Суперкубков.

В нынешнем сезоне 35-летний полузащитник провел за "Шахтер" 15 матчей, проведя на поле 400 минут и отметившись одним голом. Однако с приходом Марино Пушича игровое время Степаненко сократилось, и клуб не смог предложить ему новый контракт на таких же условиях.

"Еюпспор" занимает четвертое место в турецкой Суперлиге и борется за попадание в еврокубки. Руководство команды рассчитывает, что опыт украинского полузащитника поможет коллективу добиться поставленных целей. Тренерский штаб и технический персонал высоко оценили его профессионализм и уверены, что он сможет усилить состав.

Сам Степаненко положительно отозвался о новом клубе, отметив его перспективы, сильного тренера и поддержку болельщиков. Он выразил готовность внести вклад в развитие команды и помочь ей добиться успеха.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее голкипер киевского "Динамо" Георгий Бущан решил продолжить карьеру в Саудовской Аравии. 30-летний футболист сборной Украины подписал контракт с "Аль-Шабабом" на два с половиной года.

Кроме того, нападающий "Шахтера" и сборной Украины Даниил Сикан подписал официальный контракт с турецким "Трабзонспором",

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