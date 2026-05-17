Болгария на Евровидении 2026 стала 'троянским конем': какую связь DARA имеет с Киркоровым и как путинист отреагировал на ее победу

Болгария впервые в истории победила на Евровидении, однако триумф DARA на конкурсе 2026 года сразу вызвал волну возмущения из-за связи конкурсной песни Bangaranga с людьми, которые сотрудничают с российским шоубизнесом и поддерживают контакты с РФ во время полномасштабной войны против Украины. Речь об одном из соавторов трека – греческого композитора Димитриса Контопулоса, многолетний соратник Филиппа Киркорова.

В ночь на 17 мая завершился 70-й юбилейный конкурс Евровидение. Представительница Болгарии DARA с песней Bangaranga одержала убедительную победу, получив 516 баллов: 204 от национальных жюри и 312 от зрителей. Это стало первым триумфом Болгарии за всю историю участия в конкурсе.

После объявления результатов в соцсетях украинские пользователи начали массово обращать внимание на авторов конкурсной композиции. Одним из них оказался Димитрис Контопулос – известный греческий композитор, который десятилетиями работал с российскими артистами и неоднократно сотрудничал с Филиппом Киркоровым.

Именно Контопулос был одним из авторов песни Shady Lady для Ани Лорак на Евровидении 2008, созданной вместе с Киркоровым. Также он писал конкурсный трек You Are the Only One для Сергея Лазарева, который представлял Россию на Евровидении 2016 года. На протяжении многих лет композитор активно работал с артистами из РФ, Азербайджана и Греции.

Украинцы не сдерживались в своих реакциях в Threads и писали:

"Песня Bangaranga на Евровидении это – зал*па и я объясню почему. Потому что я устал всем украинцам, которые от нее фанатеют, это доказывать: сонграйтер этой песни Димитрис работал с Лазаревым в 2016-м. Можно закрыть глаза, но с Киркоровым в 2025 году – это уже перебор".

"Большинству в Европе, особенно на этом международном конкурсе, абсолютно насрать с кем там и когда с запиребриковым или нет, работал или нет сонграйтер этой песни".

"Я уже думаю, что российские деньги могли влиять на судей Евровидения. Ибо как можно было профессиональному жюри выбрать Bangaranga?"

"Автор песни для Болгарии в компании своих друзей празднуют победу. Бангаранга просто. Ну хорошо, что хоть Ани Лорак помогает нам донатами стабильно, хоть что-то".

Несмотря на полномасштабное вторжение России в Украину, Контопулос продолжал посещать Москву. В своих соцсетях он публиковал фото и видео из российской столицы, в частности кадры с Красной площади. Также композитор не скрывал общения с Ани Лорак, которая после 2014 года живет и работает в России, и Филиппом Киркоровым, который открыто поддерживает кремлевский режим.

В 2026 году Контопулос также работал над музыкой к спектаклю Киркорова "Новогодняя Сказка".

Реакция Филиппа Киркорова на победу

Сам путинист Филипп Киркоров подтвердил причастность к победе DARA. После триумфа Болгарии российские медиа распространили его заявление о том, что именно его команда помогала стране готовиться к конкурсу.

"Мне грех не встать под флаг моей малой родины – Болгарии, с которой меня так много связывает, с которой у меня начался мой путь. Естественно, когда ко мне обратилось болгарское телевидение с просьбой поддержать Болгарию в этом году, я не мог себе отказать в удовольствии", – заявил Киркоров.

В то же время путинист отметил, что сознательно не приехал на сам конкурс, чтобы "не вызвать нездоровый интерес". Также он вспомнил пропагандистскую методичку и заявил, что "музыка не имеет границ с политикой".

Напомним, Болгария вернулась на Евровидение после трехлетнего перерыва. Ее конкурсная композиция Bangaranga соединила поп-музыку, электронное звучание и клубные мотивы.

