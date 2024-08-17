'Ребята, не забудьте...' Поступок Магучих спровоцировал ажиотаж в Instagram. Видео

Олимпийская чемпионка Парижа-2024 в прыжках в высоту Ярослава Магучих выложила небольшое видео у себя в Instagram, где показала, что изменила свою биографию. 22-летняя днепрянка в описании своего профиля добавила золотую медаль Олимпиады во Франции.

Видео дня

"Ребята, не забудьте выполнить эту важную миссию на своих страницах! 😅🫶🏻🥇", – с усмешкой написала Магучих, спровоцировав настоящий ажиотаж у подписчиков.

Пользователи со всего мира начали отправлять Росе сердечки и пожелания новых высот. Отметилась в комментариях и нидерландская чемпионка Олимпийских игр-2024 в эстафете 4х400 метров Фемке Бол.

Как сообщал OBOZ.UA, Магучих перевела украинским зоозащитникам 1 000 000 гривен. Кроме самой UAnimals, деньги получили еще четыре приюта для животных.

4 августа Магучих завоевала золотую медаль Олимпийских игр-2024 в прыжках в высоту. Украинская легкоатлетка заняла первое место с результатом 2.00 м.

Еще одна украинка Ирина Геращенко стала третьей (195 см), получив "бронзу" вместе с Элеонор Паттерсон (Австралия). Также третье место на турнире метателей молота занял Михаил Кохан.

Позже появилось объяснение поступкам Ярославы перед победным прыжком на Играх-2024.

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