Украина – Швеция: дата и время начала, прогноз, где смотреть и во сколько трансляция матча плей-офф отбора ЧМ-2026 по футболу

Сборная Украины по футболу в шестой раз в своей истории попытается выйти на чемпионат мира по футболу через стыковые матчи квалификации. "Сине-желтые" после пяти неудачных попыток имеют возможность выйти на мундиаль, который предстоящим летом примут США, Мексика и Канада.

В полуфинале стыков подопечные тренера Сергея Реброва встретятся с командой Швеции. Встреча станет номинально домашней для украинской сборной.

КОГДА УКРАИНА – ШВЕЦИЯ

Поединок принимает арена "Леванте" под названием "Сьютат де Валенсия". Датой противостояния определен четверг, 26 марта.

ВО СКОЛЬКО УКРАИНА – ШВЕЦИЯ

Команды поспорят за путевку в финал плей-офф квалификации ЧМ-2026, а стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по киевскому времени. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Швеция.

ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – ШВЕЦИЯ

Украинские любители футбола смогут следить за трансляцией игры на видеосервисе Megogo. Прямой эфир из Испании организовывает канала "Megogo Футбол 1". Показ традиционно будет сопровождать аналитическая студия с участием журналистов и экспертов.

ПРОГНОЗ НА УКРАИНА – ШВЕЦИЯ

Незначительное преимущество букмекеры отдают гостям. Ставки на победу шведов в основные 90 минут игрового времени принимаются с коэффициентом 2,60. Ничья оценивается котировкой 3,20. А показатели на успех украинской команды достигают уровня 2,80.

Отметим, что победитель противостояния выйдет в финал стыков, где разыграет путевку на ЧМ с победителем пары Польша – Албания.

