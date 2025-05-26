'Реал' согласил продать вратаря сборной Украины: СМИ назвали сумму трансфера

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин находится в шаге от того, чтобы сменить команду в летнее трансферное окно. Наш соотечественник проигрывает конкуренцию бельгийцу Тибо Куртуа в мадридском "Реале" и готов перейти в клуб, который ему гарантирует постоянную игровую практику.

Видео дня

Как пишет портал El Gol Digital, бирмингемская "Астон Вилла" уже сделала предложение "Реалу" о трансфере Лунина. Английская команда, которая не смогла пробиться в Лигу чемпионов, заняв шестое место в национальном первенстве, готова заплатить за украинца 25 миллионов евро.

По данным журналистов, президент "сливочных" Флорентино Перес принял предложение "Виллы" и согласился продать 26-летнего футболиста. Однако окончательное решение будет принимать сам Лунин.

Накануне "Реал" объявил о назначении Хаби Алонсо новым тренером команды, который сменил Карло Анчелотти. Итальянец мало доверял украинскому вратарю, однако приход испанца мог бы изменить ситуацию.

Ранее СМИ выяснили, что 30 миллионов евро за Андрея готовы заплатить в "Манчестер Сити", который готов кардинальную кадровую чистку состава.

Как сообщал OBOZ.UA, Андрей Лунин сыграл в прощальном матче Карло Анчелотти в мадридском "Реале" и угодил в курьез.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!