УкраїнськаУКР
русскийРУС

"Реал" согласил продать вратаря сборной Украины: СМИ назвали сумму трансфера

Александр Чеканов
Спорт Oboz
1 минута
4,6 т.
'Реал' согласил продать вратаря сборной Украины: СМИ назвали сумму трансфера

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин находится в шаге от того, чтобы сменить команду в летнее трансферное окно. Наш соотечественник проигрывает конкуренцию бельгийцу Тибо Куртуа в мадридском "Реале" и готов перейти в клуб, который ему гарантирует постоянную игровую практику.

Видео дня

Как пишет портал El Gol Digital, бирмингемская "Астон Вилла" уже сделала предложение "Реалу" о трансфере Лунина. Английская команда, которая не смогла пробиться в Лигу чемпионов, заняв шестое место в национальном первенстве, готова заплатить за украинца 25 миллионов евро.

"Реал" согласил продать вратаря сборной Украины: СМИ назвали сумму трансфера
"Реал" согласил продать вратаря сборной Украины: СМИ назвали сумму трансфера

По данным журналистов, президент "сливочных" Флорентино Перес принял предложение "Виллы" и согласился продать 26-летнего футболиста. Однако окончательное решение будет принимать сам Лунин.

Накануне "Реал" объявил о назначении Хаби Алонсо новым тренером команды, который сменил Карло Анчелотти. Итальянец мало доверял украинскому вратарю, однако приход испанца мог бы изменить ситуацию.

"Реал" согласил продать вратаря сборной Украины: СМИ назвали сумму трансфера
"Реал" согласил продать вратаря сборной Украины: СМИ назвали сумму трансфера

Ранее СМИ выяснили, что 30 миллионов евро за Андрея готовы заплатить в "Манчестер Сити", который готов кардинальную кадровую чистку состава.

Как сообщал OBOZ.UA, Андрей Лунин сыграл в прощальном матче Карло Анчелотти в мадридском "Реале" и угодил в курьез.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!