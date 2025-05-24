Украинский вратарь встал на ворота в последнем матче Анчелотти за 'Реал' и угодил в курьез. Видео

Украинский голкипер Андрей Лунин вышел в старте на прощальный матч Карло Анчелотти у руля мадридского "Реала" и отметился странным эпизодом. Наш соотечественник допустил рискованное решение в первом тайме, но серьезных последствий избежал – "сливочные" обыграли "Реал Сосьедад" со счётом 2:0.

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На 40-й минуте Лунин неожиданно вышел далеко за пределы штрафной и попытался остановить прорыв Серхио Гомеса. 24-летний нападающий "Сосьедада" легко его обыграл, однако защитники "Реала" успели подстраховать, не позволив испанцу нанести удар.

Несмотря на эпизод с Луниным, "Реал" уверенно контролировал игру. Первый гол мадридцам принес Килиан Мбаппе – на 38-й минуте он оказался первым на добивании после своего же пенальти, отбитого голкипером гостей.

А под занавес встречи француз оформил дубль, реализовав передачу Винисиуса на 83-й минуте.

Матч стал прощальным для Карло Анчелотти, который покидает клуб после завершения сезона. Итальянец провел последнюю игру под аплодисменты публики на "Сантьяго Бернабеу", где собрались более 73 тысяч зрителей. Лунин завершил встречу без пропущенных мячей.

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