'Реал' принял решение по украинскому голкиперу, устроившего 'бунт' в сборной Украины

В мадридском "Реале" назревают изменения вратарской линии. После международной паузы место в основе клуба может занять украинец Андрей Лунин.

По информации издания E-Notícies, основной голкипер команды Тибо Куртуа получил небольшие мышечные проблемы после матча против "Райо Вальекано". Несмотря на то, что травма не выглядит серьёзной, главный тренер Хаби Алонсо не собирается рисковать здоровьем бельгийца.

Руководство "Реала" уже приняло решение: если Куртуа не будет полностью готов, ворота команды займёт Андрей Лунин. Украинец остаётся образцовым профессионалом и всегда оправдывает доверие, когда получает шанс. В клубе уверены в его прогрессе и считают, что он заслуживает новой возможности проявить себя.

Многое зависит от позиции бельгийской федерации: если Куртуа не получит разрешения остаться в Испании на время сборов, именно Лунин будет основным вратарём в ближайшем матче против "Эльче".

Алонсо подчеркнул, что здоровье Куртуа — приоритет, а украинцу предстоит очередное испытание, которое может укрепить его статус в мадридском клубе.

Напомним, что в начале октября Лунин отказался приезжать в национальную команду в том случае, если ему не будет гарантировано место в стартовом составе. После этого "бунта" главный тренер "желто-синих" Сергей Ребров принял решение о замене Андрея на 32-летнего голкипера житомирского "Полесья" Евгения Волынца.

