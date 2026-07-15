"Реал" хочет заменить вратаря сборной Украины на вратаря сборной Украины

Мадридский "Реал" рассматривает кандидатуру голкипера "Бенфики" Анатолия Трубина в случае ухода Андрея Лунина. Оба вратаря выступают за сборную Украины и конкурируют между собой за место в национальной команде.

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По информации A Bola, имя Трубина оказалось в списке вратарей, которыми интересуется "Реал". Ранее украинского голкипера уже связывали с возможным переходом в ряд европейских клубов, включая "Тоттенхэм", "Астон Виллу" и ПСЖ.

Отмечается, что будущее Лунина в мадридском клубе остается неопределенным. В случае его ухода руководство "Реала" может переключиться на вариант с трансфером Трубина.

Дополнительным фактором называют хорошие отношения вратаря "Бенфики" с новым главным тренером мадридцев Жозе Моуринью. Источники близкие к "Реалу", сообщают, что кандидатура Трубина всерьез рассматривается клубом.

Контракт 24-летнего голкипера с "Бенфикой" действует еще несколько лет, а лиссабонский клуб, как утверждается, готов обсуждать продажу игрока только при предложении не менее 40 миллионов евро.

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