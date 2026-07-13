Моуриньо нацелился на сенсационный трансфер игрока сборной Украины в "Реал" – медиа

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин может продолжить карьеру в мадридском "Реал" и стать заменой бельгийцу Тибо Куртуа. В услугах нашего соотечественника заинтересован лично наставник "сливочных" Жозе Моуриньо, который работал с игроком в лиссабонской "Бенфике" в минувшем сезоне.

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Об этом на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter, информирует известный журналист Сэм Коен. По его данным, руководство "Реала" обеспокоено частыми травмами Куртуа. В частности, бельгиец получил очередное повреждение в четвертьфинале чемпионата мира-2026 и рискует пропустит старт нового сезона.

За последние два сезона 34-летний Куртуа пропустил в общей сложности почти пять месяцев, что вынуждает руководство "королевского клуба" задумываться о поиске замены своему голкиперу. Моуриньо и Трубин поддерживают хорошие отношения, а тренер вратарей "Реала" Нуну Сантуш отлично знаком с возможностями украинского футболиста.

Напомним, что в составе мадридцев выступает другой страж ворот сборной Украины Андрей Лунин. 27-летний футболист за восемь сезонов в "Реале" так и не смог получить места в составе.

Как сообщал OBOZ.UA, Жозе Моурикньо принял решение лишить вратаря Тибо Куртуа капитанской повязки в мадридском "Реале" на новый сезон.

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