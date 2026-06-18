Футболиста сборной Украины собираются продать за 40 млн евро

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин может сменить клуб уже в ближайшее трансферное окно. Руководство "Бенфики" готово рассмотреть предложения по 24-летнему голкиперу, но рассчитывает выручить за него не менее 40 миллионов евро.

Видео дня

По информации Record, интерес к украинцу сохраняют несколько клубов английской Премьер-лиги. В лиссабонском клубе считают такую сумму справедливой оценкой одного из своих ключевых игроков и не намерены вести переговоры на менее выгодных условиях.

При этом возможная сделка имеет важную особенность. Когда "Бенфика" приобрела Трубина у донецкого "Шахтера" летом 2023 года, стороны договорились, что украинский клуб получит 40 процентов от прибыли при последующей продаже футболиста.

Трубин перебрался в Португалию за 10 миллионов евро, а с учетом бонусов сумма трансфера могла вырасти еще на миллион. Если "Бенфика" действительно продаст вратаря за 40 миллионов, значительная часть дохода достанется "Шахтеру". По предварительным расчетам, донецкий клуб сможет заработать около 11,6 миллиона евро.

Несмотря на многочисленные публикации о будущем украинца, официальных предложений в адрес "Бенфики" пока не поступало. Однако и клуб, и сам футболист готовы рассмотреть вариант с трансфером, если он устроит все стороны.

Сам Трубин ранее не скрывал, что хотел бы попробовать свои силы в чемпионате Англии. В 24 года голкипер считает, что находится в подходящем возрасте для следующего шага в карьере. После успешного сезона в составе "Бенфики" его позиции на европейском рынке заметно укрепились, что только подогрело интерес со стороны зарубежных клубов.

Как сообщал OBOZ.UA, наиболее конкретный интерес к Трубину наблюдается со стороны лондонского "Тоттенхэма", который входит в топ-5 богатейших клубов Англии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!