'Реал' добыл победу, забив гол столетия на 90+10-й минуте. Видео

Мадридский "Реал" вырвал драматичную победу над "Райо Вальекано" (2:1) в 22-м туре Ла Лиги. Решающий мяч был забит на десятой компенсированной минуте и стал самым поздним победным голом клуба в чемпионате Испании в XXI веке, пишет Opta.

Счет в матче был открыт уже на 10-й минуте, когда Винисиус Жуниор эффектным ударом в "девятку" вывел хозяев вперед.

После перерыва "Райо Вальекано" сумел отыграться: Хорхе де Фрутос воспользовался моментом и восстановил равенство.

Во втором тайме "Реал" имел несколько отличных шансов склонить игру в свою пользу. Килиан Мбаппе убегал на пустые ворота, но пробил в перекладину, а позже каркас ворот снова спас гостей после удара головой Эдуардо Камавинги.

Ситуация для "Райо" осложнилась на 80-й минуте, когда Пате Сисс получил прямую красную карточку за грубый фол и оставил команду в меньшинстве.

Основное время завершилось вничью, после чего арбитр добавил девять минут. Ключевой эпизод произошел на 90+8-й минуте, когда в штрафной площади "Райо Вальекано" был сбит Браим Диас. Пенальти на 90+10-й минуте хладнокровно реализовал Мбаппе, разведя мяч и вратаря по разным углам.

Уже после этого гости остались вдевятером: Пеп Чаваррия получил вторую желтую карточку за толчок Родриго.

После матча главный тренер "Реала" Альваро Арбелоа отметил роль болельщиков и характер команды: "Я уважаю все мнения, но сегодня я видел трибуны, которые несли нас к победе и поддерживали в нужный момент. Без болельщиков этого гола точно бы не было. Это победа сердца и души: мы дважды попали в перекладину и в итоге были вознаграждены в концовке", — приводит слова Арбелоа официальный сайт клуба.

