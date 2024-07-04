'Разочарование'. Шевченко впервые прокомментировал выступление сборной Украины на Евро-2024

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко признался, что разочарован выступлением сборной Украины на чемпионате Европы-2024. Национальная команда провалила первый матч с Румынией, затем победила Словакию и сыграла вничью с Бельгией, заняв итоговое 4-е место в группе и не пробилась в плей-офф.

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"Превалирует разочарование, потому что группа была нам по силам, и я ожидал большего. Но мы ошиблись в подходе. Было ли слишком большое давление на команду в игре с Румынией? Я не знаю, что произошло, но реальность такова, что игроки не были в игре", - цитирует Шевченко Corriere della Sera.

Андрей Николаевич не видит случайности в том, что единственная победа пришла в день, когда Владимир Зеленский обратился к команде по видеосвязи.

"Конечно, президент дал очень позитивное послание, которое вдохновило игроков. Команда поняла, что провалила первую игру, и была совсем другой. Это была реакция гордости команды, играющей за страну в войне", - отметил Шевченко.

Глава УАФ напомнил, что футболистами украинской сборной стоят страдания народа.

"Наша ментальность заключается в том, чтобы не жаловаться, а искать решения. С начала войны все мы пострадали. Есть игроки, которые потеряли не только дом, но и весь город, из которого они родом. Но это не оправдание. Наша реальность сейчас такова: либо мы идем вперед и адаптируемся, либо не живем", - подытожил Шева.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины по футболу стала первой командой в истории чемпионатов Европы, которая не смогла выйти из группы с четырьмя очками. Наши футболисты заняли итоговое четвертое место в группе Е и покинули Евро-2024.

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