Разница сокращается: букмекеры вновь изменили котировки на бой Усик – Фьюри

Обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) остается фаворитом боя с Александром Усиком (21-0, 14 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. При этом шансы нашего соотечественника на победу продолжают расти.

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Букмекеры вновь внесли корректировки в свой прогноз на исторический поединок. На итоговую победу Фьюри теперь можно поставить с коэффициентом 1,61 (было – 1,53). Триумф Усика оценивается котировкой 2,25 (было – 2,50). Также повысились шансы на ничью – показатели на этот результат теперь достигают уровня 17,00 (было – 19,00).

Аналитики также продолжают верить в то, что поединок пройдет всю дистанцию в 12 раундов. На соответствующее событие предлагается индекс 1,40. Победа Тайсона по очкам оценивается коэффициентом 2,25. А успех Александра решением судей приумножит ставку в 3,25 раза.

Напомним, 16 ноября в Лондоне прошла пресс-конференция, на которой официально анонсировали противостояние украинца и британца. После этого наш соотечественник призвал журналистов не спрашивать его о Тайсоне. Также Усик рассказал о том, что будет делать после победы над Фьюри, который записал видеообращение к украинцу с обещанием нокаутировать его до конца четвертого раунда.

Позже были озвучены новости из тренировочного лагеря британского боксера. А легендарный Эвандер Холифилд объяснил, почему Усик выиграет бой у Фьюри. В свою очередь, украинец не стал раскрывать свой тактический план на бой, но в лагере Александра рассказали о ходе подготовке.

В свою очередь, WBC объявил претендентов на поединок против победителя противостояния Фьюри и Усика. Кроме того, украинский боксер встревожил британских фанатов своими тренировками.

Секс-символ мирового бокса австралийка Эбани Бриджес сделала категоричный прогноз на противостояние украинца и британца. А Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) признался, за кого будет болеть в поединке.

Как сообщал OBOZ.UA, промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен не считает бой с Александром Усиком самым сложным в карьере своего клиента.

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