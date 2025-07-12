Рамзан Кадыров стал посмешищем после случившегося на турнире ACA 189. Фотофакт

Во время турнира ACA 189, состоявшегося в пятницу в Грозном, Рамзан Кадыров был торжественно введён в Зал славы лиги ACA [Absolute Championship Akhmat (Абсолютный Чемпионат Ахмат) - российская промоутерская организация, занимающаяся проведением боёв по смешанным единоборствам (ММА), кикбоксингу и бразильскому джиу-джитсу]. Главарь Чечни получил в подарок символические перчатки в рамке. Однако вместо ожидаемого восхищения интернет-пользователи отреагировали на новость шквалом сарказма и насмешек.

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"Ага, в зад Славы..." — иронизирует один из комментаторов, собрав десятки лайков. Другие предполагают, что следующим шагом станет "объявление сынули пожизненным чемпионом" и вручение пояса за "победу в бою с Журавелем".

Шутки о сыне Кадырова Адаме стали основным лейтмотивом: "Почему не Адам?", — спрашивают одни, другие отвечают — "Ждём, когда и он попадёт в Зал славы, с детства ведь не знает поражений".

Циничные и язвительные реплики множатся: "Сами себя награждают, ордена вешают салажатам, которые школу не закончили", — пишут пользователи. Некоторые задаются религиозными и моральными вопросами: "А что там Мухаммед с Аллахом говорят насчёт тщеславия?". Звучат и исторические параллели: "А кто-то ещё смеялся над маразмом времён позднего СССР…"

Пользователи высмеивают как сам факт награды, так и обстановку вокруг неё. В ходу выражения вроде "цирк уродов", "иншала субханала" и даже сарказм по поводу одежды Кадырова: "Какое он худи нацепил".

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