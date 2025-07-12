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Рамзан Кадыров стал посмешищем после случившегося на турнире ACA 189. Фотофакт

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
2,6 т.
Рамзан Кадыров стал посмешищем после случившегося на турнире ACA 189. Фотофакт

Во время турнира ACA 189, состоявшегося в пятницу в Грозном, Рамзан Кадыров был торжественно введён в Зал славы лиги ACA [Absolute Championship Akhmat (Абсолютный Чемпионат Ахмат) - российская промоутерская организация, занимающаяся проведением боёв по смешанным единоборствам (ММА), кикбоксингу и бразильскому джиу-джитсу]. Главарь Чечни получил в подарок символические перчатки в рамке. Однако вместо ожидаемого восхищения интернет-пользователи отреагировали на новость шквалом сарказма и насмешек.

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Рамзан Кадыров стал посмешищем после случившегося на турнире ACA 189. Фотофакт

"Ага, в зад Славы..." — иронизирует один из комментаторов, собрав десятки лайков. Другие предполагают, что следующим шагом станет "объявление сынули пожизненным чемпионом" и вручение пояса за "победу в бою с Журавелем".

Рамзан Кадыров стал посмешищем после случившегося на турнире ACA 189. Фотофакт
Рамзан Кадыров стал посмешищем после случившегося на турнире ACA 189. Фотофакт

Шутки о сыне Кадырова Адаме стали основным лейтмотивом: "Почему не Адам?", — спрашивают одни, другие отвечают — "Ждём, когда и он попадёт в Зал славы, с детства ведь не знает поражений".

Рамзан Кадыров стал посмешищем после случившегося на турнире ACA 189. Фотофакт
Рамзан Кадыров стал посмешищем после случившегося на турнире ACA 189. Фотофакт
Рамзан Кадыров стал посмешищем после случившегося на турнире ACA 189. Фотофакт
Рамзан Кадыров стал посмешищем после случившегося на турнире ACA 189. Фотофакт

Циничные и язвительные реплики множатся: "Сами себя награждают, ордена вешают салажатам, которые школу не закончили", — пишут пользователи. Некоторые задаются религиозными и моральными вопросами: "А что там Мухаммед с Аллахом говорят насчёт тщеславия?". Звучат и исторические параллели: "А кто-то ещё смеялся над маразмом времён позднего СССР…"

Рамзан Кадыров стал посмешищем после случившегося на турнире ACA 189. Фотофакт
Рамзан Кадыров стал посмешищем после случившегося на турнире ACA 189. Фотофакт

Пользователи высмеивают как сам факт награды, так и обстановку вокруг неё. В ходу выражения вроде "цирк уродов", "иншала субханала" и даже сарказм по поводу одежды Кадырова: "Какое он худи нацепил".

Рамзан Кадыров стал посмешищем после случившегося на турнире ACA 189. Фотофакт
Рамзан Кадыров стал посмешищем после случившегося на турнире ACA 189. Фотофакт

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