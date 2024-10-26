Пьяные арбитры украли дорожный знак. УЕФА вынес вердикт за скандал перед матчем 'Динамо'

Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал арбитров Бартоша Франковски и Томаша Мусялан за нарушения "основных правил приличного поведения" и "подрывании авторитета футбола и УЕФА в частности", сообщает The Atletic. Поляки 6 августа должны были работать арбитрами ВАР на первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и шотландским "Рейнджерс" в Люблине.

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В ночь перед поединком в Люблине судьи были задержаны местной полицией. Вместе с еще одним своим товарищем они находились в состоянии алкогольного опьянения и куда-то тащили дорожный знак, что и увидели жители города. У одного было 1,7 промилле алкоголя в крови, у другого – 1,8. Оба арбитра были помещены в вытрезвитель.

Польская футбольная ассоциация начала расследование инцидента, позднее наложив на них штраф и временно отстранив их.

Франковски и Мусялан, регулярно работающие в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы в последние годы, уже извинились за свои действия. Они не смогут участвовать в соревнованиях УЕФА до 30 июня 2025 года.

"Рейнджерс" и "Динамо" сыграли вничью в первом матче, а на следующей неделе украинская команда победила со счетом 2:0 и прошла в следующий этап.

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