Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин подтвердил, что Владимир Путин лично не поздравлял его после того, как он побил рекорд Уэйна Гретцки. Нападающий стал лучшим снайпером в истории НХЛ, забросив 895-ю шайбу в матче против "Айлендерс" (1:4).

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В разговоре с Андреем Аршавиным и Никитой Филатовым перед игрой с "Каролиной" (5:4 по буллитам) звездный российский хоккеист рассказал, что не получал звонка от президента России.

"Звонил ли президент? Не звонил, но, вроде бы, на телевидении что-то сказал, что следит. Это очень приятно", – отметил Овечкин.

Также форвард заявил, что встреча с Путиным рано или поздно состоится, и он уже знает, как себя поведёт.

"Пожму руку, скажу спасибо за поздравления. А что там ещё говорить?", – добавил Овечкин.

Таким образом, несмотря на отсутствие личного поздравления от российского диктатора, хоккеист сохраняет лояльную и сдержанную позицию.

Как сообщал OBOZ.UA, после того, как Овечкин побил рекорд Гретцки, жена Уэйна решила сделать жест в духе хоккейных традиций. Джанет Джонс подарила жене Овечкина, Анастасии Шубской, кольцо с восемью бриллиантами.

Отметим, что НХЛ унизила россиян, переписав речь Овечкина после рекорда. В частности, из речи одного из создателей так называемой Putin Team убрали слово "русские".

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