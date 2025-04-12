Путин отказался поздравлять Овечкина. Александр сказал, что сделает при встрече
Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин подтвердил, что Владимир Путин лично не поздравлял его после того, как он побил рекорд Уэйна Гретцки. Нападающий стал лучшим снайпером в истории НХЛ, забросив 895-ю шайбу в матче против "Айлендерс" (1:4).
В разговоре с Андреем Аршавиным и Никитой Филатовым перед игрой с "Каролиной" (5:4 по буллитам) звездный российский хоккеист рассказал, что не получал звонка от президента России.
"Звонил ли президент? Не звонил, но, вроде бы, на телевидении что-то сказал, что следит. Это очень приятно", – отметил Овечкин.
Также форвард заявил, что встреча с Путиным рано или поздно состоится, и он уже знает, как себя поведёт.
"Пожму руку, скажу спасибо за поздравления. А что там ещё говорить?", – добавил Овечкин.
Таким образом, несмотря на отсутствие личного поздравления от российского диктатора, хоккеист сохраняет лояльную и сдержанную позицию.
Как сообщал OBOZ.UA, после того, как Овечкин побил рекорд Гретцки, жена Уэйна решила сделать жест в духе хоккейных традиций. Джанет Джонс подарила жене Овечкина, Анастасии Шубской, кольцо с восемью бриллиантами.
Отметим, что НХЛ унизила россиян, переписав речь Овечкина после рекорда. В частности, из речи одного из создателей так называемой Putin Team убрали слово "русские".
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!