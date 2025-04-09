УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Стало известно, что сделала жена Гретцки после того, как Овечкин побил рекорд ее мужа

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
897
Стало известно, что сделала жена Гретцки после того, как Овечкин побил рекорд ее мужа

После того как российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в истории НХЛ, жена Гретцки решила сделать жест в духе хоккейных традиций . Джанет Джонс подарила жене Овечкина, Анастасии Шубской, кольцо с восемью бриллиантами.

Видео дня
Стало известно, что сделала жена Гретцки после того, как Овечкин побил рекорд ее мужа

Об этом рассказал сам Гретцки в эфире TNT, отметив, что вдохновением для этого поступка стала Коллин Хоу — супруга Горди Хоу. В 1994 году, когда Уэйн превзошёл рекорд Хоу, Коллин вручила Джанет элегантный браслет. Спустя три десятилетия Джанет решила продолжить традицию:

"Месяц назад она сказала мне — "Коллин Хоу начала традицию. Не знаю, побьёт ли кто-то рекорд Саши, но я хочу подарить его жене что-то действительно особенное"", — вспомнил Гретцки.

Стало известно, что сделала жена Гретцки после того, как Овечкин побил рекорд ее мужа

Подарок — кольцо с восьмью бриллиантами — символизирует номер Овечкина и стал знаком уважения не только между хоккеистами, но и между их семьями. Гретцки также признался, что был искренне рад за россиянина: "Я чувствовал, будто сам забил этот гол. Он заслужил это. С самого начала было видно, насколько он хорош".

Стало известно, что сделала жена Гретцки после того, как Овечкин побил рекорд ее мужа

Жена Гретцки не выступала публично после церемонии, но, как отметил Уэйн, её подарок — часть традиции, которая в хоккее передаётся не только между игроками, но и их близкими.

Стало известно, что сделала жена Гретцки после того, как Овечкин побил рекорд ее мужа

Как сообщал OBOZ.UA, 6 апреля Александр Овечкин переписал историю хоккея, став лучшим снайпером в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В матче против "Нью-Йорк Айлендерс" российский форвард забросил свою 895-ю шайбу в регулярном чемпионате и побил рекорд легендарного Уэйна Гретцки по количеству голов.

За несколько дней до этого, когда россиянин только повторил это достижение, в раздевалке "Вашингтон Кэпиталз" сняли видео, где видно, как Овечкин становится на колени перед легендарным канадцем, после чего вместе с Грецки берется за шайбу с цифрой 894.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!