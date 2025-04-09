Стало известно, что сделала жена Гретцки после того, как Овечкин побил рекорд ее мужа

После того как российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в истории НХЛ, жена Гретцки решила сделать жест в духе хоккейных традиций . Джанет Джонс подарила жене Овечкина, Анастасии Шубской, кольцо с восемью бриллиантами.

Видео дня

Об этом рассказал сам Гретцки в эфире TNT, отметив, что вдохновением для этого поступка стала Коллин Хоу — супруга Горди Хоу. В 1994 году, когда Уэйн превзошёл рекорд Хоу, Коллин вручила Джанет элегантный браслет. Спустя три десятилетия Джанет решила продолжить традицию:

"Месяц назад она сказала мне — "Коллин Хоу начала традицию. Не знаю, побьёт ли кто-то рекорд Саши, но я хочу подарить его жене что-то действительно особенное"", — вспомнил Гретцки.

Подарок — кольцо с восьмью бриллиантами — символизирует номер Овечкина и стал знаком уважения не только между хоккеистами, но и между их семьями. Гретцки также признался, что был искренне рад за россиянина: "Я чувствовал, будто сам забил этот гол. Он заслужил это. С самого начала было видно, насколько он хорош".

Жена Гретцки не выступала публично после церемонии, но, как отметил Уэйн, её подарок — часть традиции, которая в хоккее передаётся не только между игроками, но и их близкими.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 апреля Александр Овечкин переписал историю хоккея, став лучшим снайпером в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В матче против "Нью-Йорк Айлендерс" российский форвард забросил свою 895-ю шайбу в регулярном чемпионате и побил рекорд легендарного Уэйна Гретцки по количеству голов.

За несколько дней до этого, когда россиянин только повторил это достижение, в раздевалке "Вашингтон Кэпиталз" сняли видео, где видно, как Овечкин становится на колени перед легендарным канадцем, после чего вместе с Грецки берется за шайбу с цифрой 894.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!