ПСЖ купил футболиста сборной Украины с зарплатой в 4.5 млн евро чистыми

Двухмесячная трансферная сага вокруг перехода Ильи Забарного в "Пари Сен-Жермен" завершилась подписанием пятилетнего контракта. 22-летний защитник сборной Украины покидает английский "Борнмут" за 63 млн евро с учётом бонусов, а в первый сезон в Париже заработает 4,5 млн евро "чистыми" без премий, которые могут увеличить доход до 8 млн.

Видео дня

По данным L’Équipe, парижане выплатят 60 млн фиксированной суммы, около 3 млн на механизм солидарности и ещё 3 млн в виде бонусов — за победу в Лиге 1 и Лиге чемпионов. С мая стороны имели предварительное соглашение, но переговоры затянулись из-за споров по условиям выплат.

Несмотря на интерес "Тоттенхэма" и "Ньюкасла", Забарный не менял решения перейти в ПСЖ, а его агенты не рассматривали другие варианты.

Медосмотр украинец пройдёт в ближайшие дни, после чего сможет дебютировать за новый клуб уже 13 августа в матче Суперкубка Европы против "Тоттенхэма", а затем 17 августа в Лиге 1 против "Нанта". Тренер Луис Энрике настаивал на ускорении сделки, чтобы усилить оборону команды в стартовые недели сезона.

Ранее информацию о том, что действующий победитель Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен" закрыл сделку по трансферу Забарного подтвердил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Сам Забарный давно согласовал условия пятилетнего контракта с ПСЖ. Трансфер украинца в парижский клуб включает уход из него вратаря сборной России Матвея Сафонова. Это вызвало новую истерику в Государственной думе РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, "Динамо" отказалось пересматривать условия прежнего соглашения с "Борнмутом" и не пошло на уступки по снижению процента от будущего трансфера Ильи Забарного.

Благодаря условиям продажи Забарного, киевский клуб, который отпустил игрока в АПЛ в январе 2023 года за 22,7 млн евро, получит около 17 млн от сделки с ПСЖ (20% от следующего трансфера + 5% за его воспитание.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!