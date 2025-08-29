Итальянский тренер объявил футболисту сборной Украины, что выгоняет его из команды

Нападающий сборной Украины Артем Довбик был проинформирован о том, что он не входит в планы нового тренера итальянской "Ромы" Джанпьеро Гасперини. 28-летний футболист выставлен на трансфер и теперь должен до 1 сентября подыскать себе новую команду.

Видео дня

Об этом информирует портал Roma Press. По его данным, Гасперини накануне лично встретился с Довбиком и сообщил ему, что не заинтересован в его услугах, так как тот не смог убедить в своих качествах во время предсезонной подготовки. Наш соотечественник отметил честность итальянского тренера.

Форвард надеется, что успеет до закрытия летнего трансферного окна перейти в другую команду. "Рома" также заинтересована в его переходе, ведь тогда клуб сможет сократить свою платежную ведомость.

Ранее стало известно, что испанский "Вильярреал" хотел арендовать украинца, но сделка сорвалась. Нашего форварда также предлагали английскому "Ньюкаслу". Кроме того, известно, что Довбика могут обменять на мексиканца Сантьяго Хименеса в "Милан".

В минувшем сезоне Довбик отыграл в составе "Ромы", которая по ходу сезона сменила двух главных тренеров, 45 матчей во всех турнирах. На свой счет нападающий записал 17 голов и четыре результативные передачи.

Как сообщал OBOZ.UA, в испанской прессе возможный трансфер форварда сборной Украины Артема Довбика в "Вильярреал" назвали настоящей бомбой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!